Mercato: Lookman, settimana decisiva. Lunedì operato Bakker, sabato il Lipsia

Sarà una settimana importante - la prossima - per l’Atalanta che, dopo l’amichevole di sabato 26 luglio a Clusone (vittoria per 1-0 contro la seconda squadra Under 23 (gol di De Ketelaere), domenica 27 ha continuato il suo lavoro di preparazione con una seduta mattutina prevalentemente di scarico. Kolasinac ha continuato la riabilitazione, Lookman ha svolto le terapie per recuperare dallo stiramento al polpaccio. Bakker sarà invece sottoposto lunedì 28 a Roma da un intervento artroscopico a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro . Bakker si era fermato durante l’allenamento di giovedì 24. Per l’olandese si prospettano 6 mesi di stop con rientro tendenzialmente previsto per i primi mesi del 2026.

Sabato 2 agosto trasferta a Lipsia

Lunedì 28 è prevista una doppia sessione di allenamento (mattino e pomeriggio). Dopo quella di Clusone, le altre amichevoli programmate sono il 2 agosto in casa del Lipsia (ore 15 alla Red Bull Arena e ci sarà la diretta del match su Dazn) e il 9 agosto in casa del Colonia (fischio d’inizio alle 15,30). Infine il 16 agosto (ore 20,45) ci sarà l’atteso match con la Juventus a Bergamo per il Trofeo Bortolotti. Ma settimana prossima sarà soprattutto importante per il mercato: si parla di martedì 29 come la giornata in cui l’Inter potrebbe aumentare la sua offerta, per ora ferma a 40 milioni, per convincere l’Atalanta a cedere Lookman (si parla di 2-3 milioni in più), ma si preannuncia una trattativa complicata per il club bergamasco che ne vuole almeno 50.