Sport / Pianura
Domenica 17 Agosto 2025

Moreira dell’Italtrans trionfa in Austria. «Weekend perfetto, grazie al team»

MOTO2. Seconda vittoria nel Motomondiale per il brasiliano Diogo Moreira, pilota dell’Italtrans, team bergamasco, in Moto2: Moreira domenica 17 agosto si è imposto in Austria ed è rientrato in lotta per il titolo iridato: è 3° a -35 da Gonzalez.

Diogo Moreira, a destra, con Roberto Brivio, Operations manager dell’Italtrans
Diogo Moreira, a destra, con Roberto Brivio, Operations manager dell’Italtrans

Il 21enne Moreira aveva già vinto il 29 giugno ad Assen, in Olanda, con un sorpasso al penultimo giro, stavolta è rimasto in testa dal primo all’ultimo giro dopo essere scattato dalla seconda posizione. In virtù del secondo acuto stagionale e del ritiro di Manuel Gonzalez a causa del radiatore rotto, l’alfiere dell’Italtrans (team di Calcinate) si è rilanciato nella lotta per il titolo iridato: Moreira è passato da un ritardo di 60 punti dal leader del Mondiale a -35 con Aron Canet secondo a -19. Il brasiliano si è imposto con un margine di 2”375 su Daniel Holgado

«Dedico la vittoria ad Alsina»

«Un grande weekend, sono orgoglioso. Devo ringraziare il team. Sabato mattina abbiamo mostrato un buon passo e penso che sia stata questa la chiave della gara. Dedico questa vittoria a Pau Alsina». Il pensiero è per il diciassettenne spagnolo che ha perso la vita il 21 luglio a seguito di un incidente in pista ad Aragon. Con due successi con Italtrans, Moreira ha eguagliato Mattia Pasini che però vinse una volta nel 2017 e un’altra nel 2018. Meglio con la squadra bergamasca ha fatto solo Enea Bastianini con tre successi nel 2020.

Diogo Moreira in azione sul circuito austriaco di Spielberg
Diogo Moreira in azione sul circuito austriaco di Spielberg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinate
sport
Motociclismo
Diogo Moreira
mattia pasini
Manuel Gonzalez
Enea Bastianini
Aron Canet
Daniel Holgado
italtrans