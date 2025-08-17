Moreira dell’Italtrans trionfa in Austria. «Weekend perfetto, grazie al team»

Il 21enne Moreira aveva già vinto il 29 giugno ad Assen, in Olanda, con un sorpasso al penultimo giro, stavolta è rimasto in testa dal primo all’ultimo giro dopo essere scattato dalla seconda posizione. In virtù del secondo acuto stagionale e del ritiro di Manuel Gonzalez a causa del radiatore rotto, l’alfiere dell’Italtrans (team di Calcinate) si è rilanciato nella lotta per il titolo iridato: Moreira è passato da un ritardo di 60 punti dal leader del Mondiale a -35 con Aron Canet secondo a -19 . Il brasiliano si è imposto con un margine di 2”375 su Daniel Holgado

«Dedico la vittoria ad Alsina»

«Un grande weekend, sono orgoglioso. Devo ringraziare il team. Sabato mattina abbiamo mostrato un buon passo e penso che sia stata questa la chiave della gara. Dedico questa vittoria a Pau Alsina». Il pensiero è per il diciassettenne spagnolo che ha perso la vita il 21 luglio a seguito di un incidente in pista ad Aragon. Con due successi con Italtrans, Moreira ha eguagliato Mattia Pasini che però vinse una volta nel 2017 e un’altra nel 2018. Meglio con la squadra bergamasca ha fatto solo Enea Bastianini con tre successi nel 2020.