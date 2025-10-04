Moreira (Italtrans) è in pole in Indonesia. La lotta per il titolo mondiale molto aperta

Sul circuito di Mandalika il ventunenne brasiliano ha preceduto David Alonso di 158 millesimi e Izan Guevara di 175 millesimi. Quarta posizione per Manuel Gonzalez, leader della classifica iridata con 238 punti, 34 di vantaggio su Moreira che, oltre ad avvicinarsi alla vetta, ha una ghiotta occasione per staccare il duo del team Fantic: Aron Canet, terzo in campionato a 15 lunghezze dall’alfiere del team di Calcinate, è solamente 21° sulla griglia della gara al via all’alba di domenica mattina in Italia. lo spagnolo Adrian Huertas, con l’altra Kalex del team Italtrans, sarà invece al via dalla 19ª posizione: «Sono molto felice, penso che finora abbiamo fatto un weekend davvero buono. Questa qualifica è importante per la gara, in cui dovrò spingere, poi vedremo».