Sabato 04 Ottobre 2025
Moreira (Italtrans) è in pole in Indonesia. La lotta per il titolo mondiale molto aperta
MOTO2. Buone notizie dall’Indonesia dove il brasiliano Diogo Moreira, punto di forza del team bergamasco Italtrans, ha centrato la pole position in Moto2 e domenica 5 ottobre alle 7,15 (differita in chiaro su Tv8) lotterà per la vittoria.
Sul circuito di Mandalika il ventunenne brasiliano ha preceduto David Alonso di 158 millesimi e Izan Guevara di 175 millesimi. Quarta posizione per Manuel Gonzalez, leader della classifica iridata con 238 punti, 34 di vantaggio su Moreira che, oltre ad avvicinarsi alla vetta, ha una ghiotta occasione per staccare il duo del team Fantic: Aron Canet, terzo in campionato a 15 lunghezze dall’alfiere del team di Calcinate, è solamente 21° sulla griglia della gara al via all’alba di domenica mattina in Italia. lo spagnolo Adrian Huertas, con l’altra Kalex del team Italtrans, sarà invece al via dalla 19ª posizione: «Sono molto felice, penso che finora abbiamo fatto un weekend davvero buono. Questa qualifica è importante per la gara, in cui dovrò spingere, poi vedremo».
La griglia di partenza
Prima fila: 1. Diogo MOREIRA (Bra) Kalex in 1’32”341. alla velocità media di 167,6 km/h, 2. David Alonso (Col) Kalex in 1’32”499; 3. Izan Guevara (Spa) Boscoscuro in 1’32”516; seconda fila: 4. Manuel Gonzalez (Spa) Kalex in 1’32”598, 5. Daniel Holgado (Spa) Kalex in 1’32”671, 6. Marcos Ramirez (Spa) Kalex in 1’32”685; terza fila: 7. Collin Veijer (Ned) Kalex in 1’32”825, 8. Jake Dixon (Gbr) Boscoscuro in 1’32”909, 9. Barry Baltus (Bel) Kalex in 1’32”918.
