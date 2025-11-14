Moreira vicino al titolo in Moto2, ma il Gp di Valencia inizia con il 19esimo posto nelle prove libere

Il Gp Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale di motociclismo, comincia non al meglio per l’Italtrans Racing Team. Diogo Moreira è molto vicino al titolo nella classe Moto2: il pilota brasiliano del team di Calcinate ha 24 punti di vantaggio in classifica su Manuel Gonzalez, e per laurearsi campione gli basta che l’avversario non vinca il Gran premio di domenica 16 novembre; nel caso succedesse, a lui basta il 14esimo posto. Una situazione favorevole, ma come detto le prove libere non hanno detto benissimo: Moreira ha ottenuto solo il 19esimo posto a 633 millesimi da Daniel Holgado. Nelle qualifiche di sabato 15 sarà costretto a passare dalla Q1 per conquistare uno degli ultimi 4 posti per la Q2.