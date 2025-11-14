Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

Moreira vicino al titolo in Moto2, ma il Gp di Valencia inizia con il 19esimo posto nelle prove libere

MOTOCICLISMO. Il brasiliano dell’Italtrans Racing Team ha 24 punti di vantaggio in classifica su Gonzalez: gli basta un 14esimo posto in gara, o che il rivale non vinca.

Diogo Moreira: per il pilota brasiliano dell’Italtrans Racing Team il weekend di Valencia non è iniziato al meglio
Diogo Moreira: per il pilota brasiliano dell’Italtrans Racing Team il weekend di Valencia non è iniziato al meglio

Il Gp Valencia (Spagna), ultimo round del Mondiale di motociclismo, comincia non al meglio per l’Italtrans Racing Team. Diogo Moreira è molto vicino al titolo nella classe Moto2: il pilota brasiliano del team di Calcinate ha 24 punti di vantaggio in classifica su Manuel Gonzalez, e per laurearsi campione gli basta che l’avversario non vinca il Gran premio di domenica 16 novembre; nel caso succedesse, a lui basta il 14esimo posto. Una situazione favorevole, ma come detto le prove libere non hanno detto benissimo: Moreira ha ottenuto solo il 19esimo posto a 633 millesimi da Daniel Holgado. Nelle qualifiche di sabato 15 sarà costretto a passare dalla Q1 per conquistare uno degli ultimi 4 posti per la Q2.

Huertas, pauroso incidente

Il pauroso volo di Adrian Huertas durante le libere
Il pauroso volo di Adrian Huertas durante le libere

Decisamente peggio è andata ad Adrian Huertas, l’altro pilota della formazione di Calcinate: lo spagnolo è stato vittima di un pauroso incidente alla curva 6. Persa l’aderenza al posteriore, è stato scaraventato verso il cielo ed è atterrato a pancia in giù, restando a terra prima di essere portato via in barella: fratture ad entrambi i radio, una delle quali è scomposta e pertanto richiede un intervento chirurgico. Per questa ragione tornerà in pista nel 2026.

