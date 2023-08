Ora è ufficiale: l'Atalanta Under 23 parteciperà alla Serie C 2023/24

«L’Atalanta Under 23 prenderà parte al campionato di Lega Pro, a seguito dell’esclusione del Siena» . La notizia era ormai nota, ma da venerdì 4 agosto è ufficiale. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Figc Gabriele Gravina , al termine del Consiglio federale. L’Atalanta è quindi la seconda società di Serie A a iscrivere la sua squadra «B» al campionato di Serie C, dopo la Juventus Under 23 che aveva iniziato il suo cammino nel 2018.

Luca Percassi: «Crediamo nel progetto»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha commentato l’ammissione dell’Under 23 sul sito della società: «Sono davvero soddisfatto, l’Under 23 è un progetto in cui abbiamo fortemente creduto . L’iscrizione al campionato di Lega Pro rappresenta per l’Atalanta ed i suoi giovani un’ulteriore possibilità di crescita. Da sempre il settore giovanile è uno dei punti di forza del nostro club. La Lega Pro è un campionato competitivo, sappiamo che non sarà facile perché i ragazzi dovranno confrontarsi con realtà calcistiche consolidate. Si tratta di una grande opportunità per tutto il club ».

Si parte il 3 settembre, lunedì i calendari

Bergamo avrà quindi due squadre in Serie C, con Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe che saranno inseriti nel girone A. Il campionato inizierà il 3 settembre e non il 27 agosto come inizialmente previsto, per attendere l’esito del Consiglio di Stato che il 29 agosto che metterà finalmente la parola fine a una lunga esatte di ricorsi sulle ammissioni ai campionati. Già lunedì 7 agosto si conosceranno i calendari della Serie C: al mattino è stato convocato il Consiglio Direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi, mentre nel pomeriggio saranno resi noti i calendari dei tre gironi. La Coppa Italia di Serie C inizierà invece dopo l’avvio del campionato.