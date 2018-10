Roberto Donadoni sull’Atalanta: «Serve concentrarsi e stare sereni»

«Adesso sono incasinato, certo che l’intervista la facciamo, ma proviamoci alle 18, oggi pomeriggio». Roberto Donadoni, pur senza panchina (esaurito il rapporto col Bologna alla fine dello scorso campionato), non sta certo con le mani in mano. Uno dei più grandi calciatori bergamaschi – di Cisano – dell’era moderna (tanto per gradire sette scudetti e tre Coppe dei Campioni col Milan a cavallo degli anni Novanta, vicecampione ai Mondiali 1994 con la Nazionale, ma c’è dell’altro), prodotto del vivaio atalantino e successore su quella fascia destra di Angelo Domenghini, il mese scorso era in Giappone. Obiettivo aggiornamento professionale, ampliando il raggio d’azione.