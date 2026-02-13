Sabato Lazio-Atalanta: Palladino ha alternative in tutti i reparti

C’è curiosità per capire con quale formazione l’Atalanta scenderà in campo sabato 14 febbraio (ore 18) sul campo della Lazio. Mister Palladino ha infatti alternative in tutti i reparti e in più, con i playoff di Champions League alle porte (martedì 17 andata a Dortmund) non è escluso che il tecnico nerazzurro faccia un po’ di turnover. In attacco Scamacca ha recuperato e contenderà un posto a Krstovic. Per il resto con De Ketelaere ai box, potrebbero giocare Samardzic e Raspadori. Sulle fase doppio ballottaggio: a destra in lizza Bellanova e Zappacosta, a sinistra Bernasconi e Zalewski (che potrebbe giocare anche davanti). In difesa Ahanor e Kolasinac si giocano un posto a sinistra per completare la linea arretrata con Scalvini e Djimsiti. Pochi dubbi invece in porta (Carnesecchi) e a centrocampo (Ederson e de Roon).