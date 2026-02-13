Sport / Bergamo Città
Venerdì 13 Febbraio 2026
Sabato Lazio-Atalanta: Palladino ha alternative in tutti i reparti
SERIE A. Ballottaggi in quasi tutti i reparti in casa atalantina in vista della trasferta di sabato 14 febbraio (fischio d’inizio alle 18) sul campo della Lazio. Assente solo l’infortunato Charles De Ketelaere.
C’è curiosità per capire con quale formazione l’Atalanta scenderà in campo sabato 14 febbraio (ore 18) sul campo della Lazio. Mister Palladino ha infatti alternative in tutti i reparti e in più, con i playoff di Champions League alle porte (martedì 17 andata a Dortmund) non è escluso che il tecnico nerazzurro faccia un po’ di turnover. In attacco Scamacca ha recuperato e contenderà un posto a Krstovic. Per il resto con De Ketelaere ai box, potrebbero giocare Samardzic e Raspadori. Sulle fase doppio ballottaggio: a destra in lizza Bellanova e Zappacosta, a sinistra Bernasconi e Zalewski (che potrebbe giocare anche davanti). In difesa Ahanor e Kolasinac si giocano un posto a sinistra per completare la linea arretrata con Scalvini e Djimsiti. Pochi dubbi invece in porta (Carnesecchi) e a centrocampo (Ederson e de Roon).
De Ketelaere, stop non troppo lungo
L’unico indisponibile è l’infortunato De Ketelaere, operato al menisco giovedì: i tempi di recupero non sono ancora certi, ma le ultime stime sembrano escludere un lungo stop: si ipotizza all’incirca un mese di stop.
