Scamacca viaggia verso la convocazione. Tanti dubbi per Palladino contro la Juve

Scamacca verso la convocazione: anche venerdì 10 aprile ha lavorato con i compagni e dovrebbe entrare nell’elenco dei convocati atteso per la mattinata di sabato 11. Contro la Juve (sabato sera alle 20,45 alla New Balance Arena) il centravanti dovrebbe comunque partire dalla panchina con Krstovic che è il naturale favorito per il ruolo di centravanti, a meno di sorprese. Fuori Hien (postumi al bicipite femorale), c’è il dubbio riguardante il terzo portiere Rossi, alle prese con la pubalgia. Possibile qualche novità di formazione per mister Palladino, che ha dubbi in tutti i reparti, ma del resto questa è una partita che non si può assolutamente fallire.

Giornata cruciale per la lotta Champions

Siamo alla vigilia di una giornata (la 32ª) cruciale per la lotta Champions. Dopo che il discorso per il 4° posto sembrava definitivamente chiuso, i giochi si sono un po’ riaperti e in tal senso le partite del prossimo turno potrebbero definitivamente rilanciare le speranze dei nerazzurri, così come affossarle, in base al risultato di Bergamo e a quello di Como. Il perché è presto detto: se il Como (4° a quota 58) dovesse perdere in casa contro l’Inter e l’Atalanta vincesse, i bergamaschi balzerebbero a -2 dalla qualificazione Champions e la volata diventerebbe elettrizzante, in caso di risultati opposti il 4° posto sarebbe in pratica irraggiungibile e de Roon e compagni dovrebbero lottare solo per l’Europa League o la Conference.