Sport / Bergamo Città
Domenica 24 Agosto 2025

Sei Giorni di enduro in Bergamasca: Francia al comando, Italia seconda in rimonta

LA PRIMA GIORNATA. Fra gli azzurri, che hanno risalito la classifica del Trofeo mondiale dopo il quinto posto del primo giro, anche il bergamasco Morettini.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’immagine dall’alto della prova speciale di Zandobbio
Un’immagine dall’alto della prova speciale di Zandobbio
(Foto di Tinin Brizio)

Vola subito la Francia nella prima giornata della 99ª Sei Giorni di enduro, che si sta svolgendo in Bergamasca. In una giornata condizionata dalla pioggia nelle partenze e nelle prime fasi, i quattro transalpini - Espinasse, Le Quere, Blanjque e Roussaly - si sono issati al comando della classifica del Trofeo mondiale. Seconda l’Italia, penalizzata essendo partita dopo 15 formazioni, con il terreno più scivoloso. Al termine del primo giro gli azzurri erano solo quinti, al termine della giornata Andrea Verona, il bergamasco Manolo Morettini, Samuele Bernardini e Morgan Lesiardo hanno concluso in seconda posizione, a 34 secondi. Divario tutt’altro che incolmabile già nella seconda giornata di lunedì 25 agosto (prime partenze alle 8, primi arrivi previsti alle 14,30). Tre le prove speciali: alla cava Milesi di Palosco, a Gandosso e a Zandobbio. Buona la partecipazione degli appassionati nei punti caldi.

Il bergamasco Manolo Morettini durante la Sei Giorni di enduro
Il bergamasco Manolo Morettini durante la Sei Giorni di enduro
(Foto di Tinin Brizio)

Junior e Club in testa

Subito festa per il Trofeo Junior under 23: il seriano Manuel Verzeroli, Kevin Cristino e Alberto Elgari hanno battuto proprio la Francia di 43 secondi. Per le tre ragazze della sfida femminile (le bergamasche Francesca Nocera e Asia Volpi, più Sara Traini) il primo risultato è il quinto posto, troppo forti le statunitensi. Bene anche i nostri Club: ha vinto il Mc Italia A (Colorio, Mei e Corsi), 2ª posizione per il Bbm Racing (tutto orobico, con Thomas Oldrati, Rudy Moroni e Mirko Spandre), 6° il Mc Italia B (col seriano Simone Cagnoni).

