Sei Giorni di enduro in Bergamasca: Francia al comando, Italia seconda in rimonta

Vola subito la Francia nella prima giornata della 99ª Sei Giorni di enduro, che si sta svolgendo in Bergamasca. In una giornata condizionata dalla pioggia nelle partenze e nelle prime fasi, i quattro transalpini - Espinasse, Le Quere, Blanjque e Roussaly - si sono issati al comando della classifica del Trofeo mondiale. Seconda l’Italia, penalizzata essendo partita dopo 15 formazioni, con il terreno più scivoloso. Al termine del primo giro gli azzurri erano solo quinti, al termine della giornata Andrea Verona, il bergamasco Manolo Morettini, Samuele Bernardini e Morgan Lesiardo hanno concluso in seconda posizione, a 34 secondi. Divario tutt’altro che incolmabile già nella seconda giornata di lunedì 25 agosto (prime partenze alle 8, primi arrivi previsti alle 14,30). Tre le prove speciali: alla cava Milesi di Palosco, a Gandosso e a Zandobbio. Buona la partecipazione degli appassionati nei punti caldi.