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Sport Giovedì 23 Aprile 2026

Serie A, Milan-Atalanta si gioca domenica 10 maggio alle 20.45

CALCIO. Pubblicato il programma della 36esima giornata di campionato. Per le ultime due ci sarà d’attendere.

Redazione Web
Redazione Web
Serie A, Milan-Atalanta si gioca domenica 10 maggio alle 20.45
Palladino, allenatore dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Prende forma il calendario delle ultime giornate del campionato di Serie A. Con l’eliminazione dalla Coppa Italia, all’Atalanta restano cinque partite da giocare: è stato ufficializzato che la sfida contro il Milan, a San Siro, valida per la 36esima giornata, andrà in scena alle 20.45 di domenica 10 maggio. Per le ultime due ci sarà d’attendere.

Il calendario dell’Atalanta

Questo il calendario dell’Atalanta fino al termine della stagione:
34a - Cagliari-Atalanta, lunedì 27 aprile alle 18.30
35a - Atalanta-Genoa, sabato 2 maggio alle 20.45
36a - Milan-Atalanta, domenica 10 maggio alle 20.45
37a - Atalanta-Bologna, da definire
38a - Fiorentina-Atalanta, da definire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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