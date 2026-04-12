Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta

Il successo in Spagna per Lisa, il primo di un tennista bergamasco nel principale circuito professionistico (Atp e Wta), vale il terzo titolo del 2026, il nono in totale. Ma rappresenta soprattutto un cambio di passo, l’auspicata svolta nella carriera. Avanti 5-2 nel primo set, Pigato ha avuto la chance di chiudere il primo set ma non si è disunita per le occasioni mancate infilando sette game di fila e conquistando il torneo. «Il mio atteggiamento aggressivo ha pagato a Madrid, giocando in altura, ora voglio sfruttare il momento», ha detto la bergamasca che deve gestire un dolore all’adduttore.