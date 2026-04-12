Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta
TENNIS. Domenica 12 aprile la 22enne bergamasca conquista il 125 spagnolo battendo in finale la padrona di casa Bassols Ribera 6-4 6-0
e avvicina le prime 150 del ranking: da lunedì 13 dovrebbe essere n.154.
Vittoria, trionfo, tabù spezzato. Domenica 12 aprile il tennis bergamasco si regala un sorriso storico con il primo successo nel circuito Wta di Lisa Pigato, capace di vincere il 125 di Madrid battendo in finale la 26enne spagnola Marina Bassols Ribera 6-4 6-0 in un match dominato ben oltre il punteggio.
Il successo in Spagna per Lisa, il primo di un tennista bergamasco nel principale circuito professionistico (Atp e Wta), vale il terzo titolo del 2026, il nono in totale. Ma rappresenta soprattutto un cambio di passo, l’auspicata svolta nella carriera. Avanti 5-2 nel primo set, Pigato ha avuto la chance di chiudere il primo set ma non si è disunita per le occasioni mancate infilando sette game di fila e conquistando il torneo. «Il mio atteggiamento aggressivo ha pagato a Madrid, giocando in altura, ora voglio sfruttare il momento», ha detto la bergamasca che deve gestire un dolore all’adduttore.
Da lunedì 13 Lisa si avvicinerà alle prime 150 della classifica Wta (dovrebbe essere n.154) e può puntare al n. 3 d’Italia alle spalle di Paolini e Cocciaretto (Brancaccio è n.152, Stefanini n.148).
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