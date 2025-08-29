Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 29 Agosto 2025

Successo per la «Sei giorni di Enduro»: 150mila visitatori

IL BILANCIO. Settecento atleti in rappresentanza di 33 Paesi, oltre 4.000 volontari e più di 20.000 pernottamenti, l’edizione 2025 della «Sei giorni di Enduro», giunta a Bergamo alle battute finali, si conferma «un evento dal richiamo internazionale».

Le moto degli italiani del Trofeo «Sei Giorni di enduro» a Bergamo
(Foto di Tinin Brizio)

Con 150.000 visitatori, 700 atleti in rappresentanza di 33 Paesi di cui 16 piloti della nazionale azzurra, oltre 4.000 volontari e più di 20.000 pernottamenti, l’edizione 2025 della «Sei giorni di Enduro», giunta a Bergamo alle battute finali, si conferma «un evento dal richiamo internazionale importante che emoziona, scalda il cuore e fa conoscere il nostro territorio». Lo sottolinea in una nota Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, presente alle gare.

Attenzione all’ambiente

«La “Six days” di Enduro, che torna a Bergamo dopo 39 anni con la sua 99esima edizione –sottolinea – è davvero un evento catalizzatore. Al Moto Club Bergamo voglio fare i complimenti per l’organizzazione, in particolare perché si è impegnato a restituire il territorio migliore di come l’ha avuto, quindi con un’attenzione importante all’ambiente. Il Moto Club Bergamo si è infatti impegnato a ripristinare luoghi abbandonati e anche ad avere un evento a zero emissioni, piantando anche nuovi alberi».

«Io credo che questa attenzione all’ambiente sia un qualcosa di veramente molto significativo per comunicare al meglio il mondo Enduro, che è un mondo sportivo, ma è anche un mondo molto sensibile al territorio circostante, quindi completa a 360° quello che è questa manifestazione, così sentita sul territorio» ha concluso Picchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Federica Picchi