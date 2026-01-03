Tav, contro Casale Monferrato bella occasione per risalire la classifica

Il girone di ritorno della Serie B Nazionale-girone A del basket inizia con una ghiotta occasione per la Tav Treviglio per guadagnare punti nelle zone alte della classifica. Alle 18 di domenica 4 gennaio 2026 alla PalaFacchetti Bcc Carate e Brianza Arena per la 20ª giornata arriva infatti il Casale Monferrato, penultimo con 6 punti (3 vittorie e 15 sconfitte). La formazione trevigliese è nel gruppone delle quarte in classifica a quota 24 (12-6), ed è pronta a sfruttare gli scontri diretti che vedono impegnate diverse squadre di testa per proseguire il percorso di risalita.

Morina: «Subito concentrati»

La squadra di coach Davide Villa, dopo aver attraversato un periodo complicato, è in crescita e reduce da tre vittorie consecutive nonostante qualche alto e basso. A presentare la partita un ex di turno, il play della Tav, Ygor Morina: «Sarà difficile. Casale è una squadra che può far bene e che dobbiamo rispettare. Abbiamo preparato la partita cercando di focalizzarci nel togliere loro le “fiammate” degli esterni, nel fare attenzione a Martinoni, uno dei lunghi migliori del campionato. Nel periodo “festivo” capita di perdere la concentrazione, necessario non partire molli ma subito concentrati». All’andata vittoria biancoverde per 90-76 con Aleksandar «Sandi» Marcius (l’altro ex, 17 punti) protagonista insieme a Marco Restelli e Michele Rubbini.