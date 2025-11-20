Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Tennis, record al Challenger di Bergamo: ben sei italiani ai quarti di finale

IL TORNEO. Trofeo Faip-Perrel: a Travaglia, Passaro e Arnaboldi si aggiungono il sorprendente Guerrieri, Maestrelli e Napolitano.

Stefano Napolitano, 30 anni di Biella, è oggi numero 490 al mondo ma è stato anche 121
Stefano Napolitano, 30 anni di Biella, è oggi numero 490 al mondo ma è stato anche 121
(Foto di Milesi)

Bergamo

Il tennis tricolore brilla più di ogni altro anche al ChorusLife, centrando un risultato mai visto nei vent’anni di vita del Challenger orobico. Il Trofeo Faip-Perrel 2025 conta nei quarti di finale addirittura sei giocatori azzurri: Stefano Travaglia, Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Francesco Maestrelli, Andrea Guerrieri e Andrea Arnaboldi. Il record precedente apparteneva agli anni d’oro delle vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, tra 2018 e 2019: in entrambe le edizioni, fra i migliori 8 gli azzurri furono 5. Gli «estranei» stavolta sono i tedeschi Marko Topo e Justin Engel.

Guerrieri sempre più sorprendente

Giovedì 20 novembre il protagonista è stato ancora Andrea Guerrieri, 26enne di Correggio: negli ottavi ha dominato il bulgaro Donski (6-4 6-0). Tutto facile anche per Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano, a segno (da favoriti) rispettivamente contro il belga Gadamauri (6-3 6-3) e l’olandese Visker (6-4 6-4): i due si affronteranno per un posto in semifinale. Dal pomeriggio di venerdì 21 al ChorusLife si gioca su un campo solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
tennis
Stefano Travaglia
Stefano Napolitano
Francesco Passaro
Francesco Maestrelli
Andrea Guerrieri
Andrea Arnaboldi
ChorusLife
Trofeo Faip-Perrel