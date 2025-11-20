Tennis, record al Challenger di Bergamo: ben sei italiani ai quarti di finale

Il tennis tricolore brilla più di ogni altro anche al ChorusLife, centrando un risultato mai visto nei vent’anni di vita del Challenger orobico. Il Trofeo Faip-Perrel 2025 conta nei quarti di finale addirittura sei giocatori azzurri: Stefano Travaglia, Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Francesco Maestrelli, Andrea Guerrieri e Andrea Arnaboldi. Il record precedente apparteneva agli anni d’oro delle vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, tra 2018 e 2019: in entrambe le edizioni, fra i migliori 8 gli azzurri furono 5. Gli «estranei» stavolta sono i tedeschi Marko Topo e Justin Engel.