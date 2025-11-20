Sport / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025
Tennis, record al Challenger di Bergamo: ben sei italiani ai quarti di finale
IL TORNEO. Trofeo Faip-Perrel: a Travaglia, Passaro e Arnaboldi si aggiungono il sorprendente Guerrieri, Maestrelli e Napolitano.
Bergamo
Il tennis tricolore brilla più di ogni altro anche al ChorusLife, centrando un risultato mai visto nei vent’anni di vita del Challenger orobico. Il Trofeo Faip-Perrel 2025 conta nei quarti di finale addirittura sei giocatori azzurri: Stefano Travaglia, Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Francesco Maestrelli, Andrea Guerrieri e Andrea Arnaboldi. Il record precedente apparteneva agli anni d’oro delle vittorie di Matteo Berrettini e Jannik Sinner, tra 2018 e 2019: in entrambe le edizioni, fra i migliori 8 gli azzurri furono 5. Gli «estranei» stavolta sono i tedeschi Marko Topo e Justin Engel.
Guerrieri sempre più sorprendente
Giovedì 20 novembre il protagonista è stato ancora Andrea Guerrieri, 26enne di Correggio: negli ottavi ha dominato il bulgaro Donski (6-4 6-0). Tutto facile anche per Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano, a segno (da favoriti) rispettivamente contro il belga Gadamauri (6-3 6-3) e l’olandese Visker (6-4 6-4): i due si affronteranno per un posto in semifinale. Dal pomeriggio di venerdì 21 al ChorusLife si gioca su un campo solo.
