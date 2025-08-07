Sport / Bergamo Città
Giovedì 07 Agosto 2025
Trofeo Bortolotti: al via venerdì 8 agosto alle 10 la vendita libera per Atalanta-Juve
CALCIO. La 26ª edizione dell’evento intitolato ai due storici presidenti atalantini è in programma sabato 16 agosto alle 20,45.
Dopo la fase di prelazione per gli abbonati, conclusasi alle 23 di giovedì 7 agosto, inizierà alle 10 di venerdì 8 la vendita libera dei biglietti per l’incontro valido per l’assegnazione del XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la coppa intitolata ai due storici presidenti atalantini: l’Atalanta ospiterà la Juventus sabato 16 agosto alle 20,45.
Online curve solo con Dea Card
I tagliandi saranno acquistabili, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio della partita. Nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini sarà obbligatorio, per tutti gli acquisti online, il caricamento in digitale su Dea Card in corso di validità; i due settori saranno in vendita in modalità tradizionale solo nei punti vendita di Bergamo e provincia.
I prezzi
Curve Pisani e Morosini 12 euro, Parterre Rinascimento 14, Tribuna Rinascimento e Tribuna Ovest 25, Tribuna Onore 40, Pitch View 60. Per tutti i settori il biglietto ridotto, valido per gli under 16, costa 5 euro.
