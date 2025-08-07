Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 07 Agosto 2025

Trofeo Bortolotti: al via venerdì 8 agosto alle 10 la vendita libera per Atalanta-Juve

CALCIO. La 26ª edizione dell’evento intitolato ai due storici presidenti atalantini è in programma sabato 16 agosto alle 20,45.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il rigore segnato da Borrè, che ha consentito all’Eintracht Francoforte di vincere il Trofeo Bortolotti battendo 7-5 l’Atalanta nel 2022, ultima edizione disputata
Il rigore segnato da Borrè, che ha consentito all’Eintracht Francoforte di vincere il Trofeo Bortolotti battendo 7-5 l’Atalanta nel 2022, ultima edizione disputata

Dopo la fase di prelazione per gli abbonati, conclusasi alle 23 di giovedì 7 agosto, inizierà alle 10 di venerdì 8 la vendita libera dei biglietti per l’incontro valido per l’assegnazione del XXVI Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, la coppa intitolata ai due storici presidenti atalantini: l’Atalanta ospiterà la Juventus sabato 16 agosto alle 20,45.

Online curve solo con Dea Card

I tagliandi saranno acquistabili, salvo esaurimento, sino al fischio d’inizio della partita. Nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini sarà obbligatorio, per tutti gli acquisti online, il caricamento in digitale su Dea Card in corso di validità; i due settori saranno in vendita in modalità tradizionale solo nei punti vendita di Bergamo e provincia.

I prezzi

Curve Pisani e Morosini 12 euro, Parterre Rinascimento 14, Tribuna Rinascimento e Tribuna Ovest 25, Tribuna Onore 40, Pitch View 60. Per tutti i settori il biglietto ridotto, valido per gli under 16, costa 5 euro.

Bergamo
sport
Calcio
Trofeo Achille e Cesare Bortolotti
Juventus
Atalanta