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Sport / Bergamo Città Sabato 11 Aprile 2026

Tutto pronto per il «Prealpi Orobiche»: Colombi e Re nei panni dei favoriti

RALLY. La 40ª edizione condensata in un’unica giornata, domenica 12 aprile: partenza e arrivo alla Fiera, 116 equipaggi al via. Parecchi i piloti bergamaschi.

Tutto pronto per il «Prealpi Orobiche»: Colombi e Re nei panni dei favoriti
Il podio della 39ª edizione del 2025: festeggiano la vittoria Marco Colombi e Angelica Revoir

Bergamo

È tutto pronto per il rally Prealpi Orobiche: alle 8,01 di domenica 12 aprile, alla Fiera di Bergamo, scatta la 40ª edizione dell’evento organizzato dall’Aci di Bergamo, per la prima volta condensato in un’unica giornata. L’arrivo è sempre in Fiera alle 16,40. Partiranno 116 equipaggi, in quanto uno non ha superato le verifiche di sabato 11. Tre prove speciali da ripetere due volte: Selvino (è il ritorno della Nembro-Selvino: il via è alle 8,35 e poi alle 13,54), Valserina (9,09 e 14,28) e Valtaleggio (10,09 e 15,28). I 71,28 chilometri di speciali nella Bergamasca (con i trasferimenti siamo a 277,25) determineranno il vincitore.

In vista un duello fra figli d’arte

C’è una Wrc Plus e poi ci sono 23 vetture Rally 2: sono qui tutti i favoriti. A cominciare da Marco Colombi e Angelica Rivoir: i due hanno vinto le ultime due edizioni e tre in totale, solo Gamba e Perico (a quota sei e cinque volte) hanno fatto meglio. La Skoda Fabia di Colombi dovrà guardarsi principalmente da quella del rivale, Alessandro Re, affiancato da Daniel Pozzi: per la vittoria si prospetta dunque un duello tra due figli d’arte (Fabrizio Colombi e Felice Re sono andati più volte sul podio, il primo ha anche vinto). Da non dimenticare, fra i piloti bergamaschi, Loris Ghelfi (con Barbara Melesi), Ilario Nodari (Danilo Fappani), Nicola Morlacchi (Diego Esposito) e Massimiliano Locatelli (Stefano Tiraboschi), più Riccardo Pederzani, varesino, con la navigatrice bergamasca Martina Omacini.

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