A4, casello di Bergamo chiuso in uscita mercoledì notte. Dalmine, stop nelle notti di giovedì e venerdì

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 29 novembre alle 5 di giovedì 30 novembre sarà chiusa la stazione di Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia. In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Milano, Dalmine, al km 168+000; per chi proviene da Brescia, Seriate, al km 179+000.

Altre chiusure

Sempre sulla A4 Milano-Brescia, per consentire diverse lavorazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura.

Nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 novembre, con orario 21:00-5:00: sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale; In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900;

Dalle 21 di giovedì 30 novembre alle 5 di venerdì 1 dicembre: sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900; sarà chiusa la stazione di Dalmine, in uscita per chi proviene da Brescia, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bergamo, al km 172+500.