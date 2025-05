Assaggio d’estate, ponte del 2 giugno con punte di 30 gradi

«Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso instabile in discesa dal Nord Europa, responsabile di qualche veloce rovescio o temporale su estremo Nordest, lungo il versante adriatico e al Sud peninsulare» – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – «a seguire tuttavia rimonterà presto l’alta pressione, che porterà di fatto l’estate sulla nostra Penisola con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in costante aumento».