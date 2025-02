Atalanta, anticipi e posticipi fino alla 29esima giornata di Serie A

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle partite in calendario alla 26esima, 27esima e 28esima giornata di campionato. L’Atalanta sarà impegnata sabato 1 marzo alle 15 in casa contro il Venezia, con diretta tv su Dazn. Poi due scontri diretti fondamentali: in trasferta contro la Juventus domenica 9 marzo alle 20,45 e in casa contro l’Inter domenica 16 marzo alle 20,45.