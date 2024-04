Attacco hacker a «Synlab»: ancora ferme le prenotazioni

Non sono ancora stati ripristinati i servizi di prenotazione di Synlab, il network di diagnostica ed esami medici oggetto di un attacco informatico nella giornata di giovedì . Domenica 21 aprile non era ancora possibile prenotare visite ed esami sul sito internet nei centri bergamaschi. L’azienda ha fatto sapere di aver subito «istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi.

Nelle ore successive Synlab ha provveduto alla messa in sicurezza secondo le normative vigenti dei campioni biologici già prelevati e riattivato progressivamente e in sicurezza alcune prestazioni, come le visite specialistiche ambulatoriali e la fisioterapia». La riattivazione ha interessato alcune zone d’Italia, ma non ancora tutte. Synlab ha fatto inoltre sapere di aver sporto denuncia alla polizia postale e di aver avviato la procedura di notifica preliminare all’autorità garante per la protezione dei dati personali.