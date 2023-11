Bergamo tra le città più innovative d’Italia: nella top 4 della graduatoria IcityRank2023 - I dati

Tre dimensioni e 35 indicatori

Bergamo è quindi al vertice della graduatoria complessiva, soprattutto perché si è issata nella top10 di tutte e tre le principali dimensioni d’indagine, centrando il 7° posto nella graduatoria delle «Amministrazioni digitali» (quella che misura l’offerta complessiva dei servizi on line, il livello di adozione delle piattaforme nazionali e la qualità dei siti/portali comunali), il 6° posto per quel che riguarda la classifica «Com uni aperti» (quella che comprende la comunicazione attraverso i social, la fruibilità di opendata e la disponibilità di app municipali; Bergamo è la prima delle città non metropolitane in classifica), il 9° posto per «Città connesse» (la graduatoria che include il tema delle reti di connessione e quello della digitalizzazione urbana).

Bergamo sesta come Comune aperto

«L’indice pubblicato da FPA – ha commentato Giacomo Angeloni, assessore all’innovazione del Comune di Bergamo – dimostra ancora una volta che la città continua a lavorare con impegno e a distinguersi per quel che riguarda i processi di innovazione. Lavorare con i cittadini sulla digitalizzazione non è solo un investimento nel software, ma è anche nell’accompagnamento dei cittadini nell’utilizzo dello strumento (come, per esempio, la diffusione dello SPID o i digital space per accompagnare coloro che non hanno dimestichezza con il mondo digitale). Nella graduatoria 2023 cresce ancora la nostra performance per quel che riguarda la comunicazione verso i cittadini, elemento fondamentale dell’azione amministrativa di un Comune. Continuiamo a innovare con la consapevolezza che il futuro dovrà sempre di più vederci investire sul data management e siamo convinti che non si possa governare senza comprendere le dinamiche attraverso l’analisi e la elaborazione della grandissima mole di dati che emergono dalle esigenze dei cittadini e dalle azioni dell’Amministrazione. Ora continueremo a lavorare per migliorare i nostri sistemi».