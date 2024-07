Bergamo nella morsa del caldo. Si toccheranno anche i 37 gradi - Video

La situazione però fino ad allora non migliorerà neppure nelle ore serali e notturne, quando le minime si aggireranno comunque tra i 23 e i 24 gradi. Le notti quindi saranno ancora «tropicali», e anche il sonno potrebbe risentirne. «Anche di sera – aggiungono da 3B Meteo – l’afa sarà accentuata». Il fenomeno dell’afa culminerà proprio la sera, quando le temperature saranno ancora elevate essendo da poco terminato il pomeriggio rovente, e inizierà a salire il tasso di umidità. «La combinazione tra i due fattori, oltre all’assenza di vento, renderà il clima poco sopportabile», mettono in guardia gli esperti. Anche oggi infatti i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con la temperatura massima registrata che sarà di 32°C, la minima di 22°C. Per le piogge refrigeranti bisognerà quindi attendere la seconda metà della settimana, quando i rovesci potrebbero essere anche intensi.