Bergamo la provincia con più cani guida. Domenica la Corridog da piazza Dante

L’iniziativa è stata ideata dalla presidente della Corridog Emanuela Ruch e organizzata da Proloco Bergamo a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il patrocinio del Comune di Bergamo, della Provincia di Bergamo e di Regione Lombardia.

La Giornata Nazionale del Cane Guida è stata istituita per la prima volta nel 2006, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e tutti coloro che sono disponibili a comprendere le difficoltà che le persone non vedenti incontrano quotidianamente. Un’occasione importante per far capire quanto i cani guida siano gli occhi di chi vive nel buio. Il cane guida è un vero “compagno di libertà”, sempre pronto ad assecondare le necessità di autonomia e di mobilità.

L’evento rappresenta infatti un’importante vetrina per la promozione delle 28 aree cani presenti nei parchi cittadini e per i 14.824 cani registrati nella città di Bergamo. Sono 1660 i non vedenti presenti nella provincia di Bergamo e 27 i cani guida assegnati. Il fabbisogno di cani guida ammonta a 350 cani, ma purtroppo la fornitura da parte delle scuole non arriva a 100 con attese estenuanti da parte dei non vedenti.

La città sarà protagonista di una vera e propria festa dedicata al migliore amico dell’uomo: un’occasione per assaporare il piacere di una corsa in libertà, per trascorrere insieme una giornata all’aria aperta e soprattutto per prendersi cura della salute del proprio cane, attraverso un momento di allegria, di confronto e di condivisione nello sport.

La Corridog è aperta a cani di tutte le taglie e tutte le razze in buona salute e ai loro padroni. Il percorso, breve e non impegnativo, rende la manifestazione adatta a tutti e offre l’opportunità di trascorrere del tempo all’aria aperta facendo della sana attività fisica, corsa o camminata. All’arrivo di tutti i partecipanti si svolgeranno le premiazioni.

Il programma

09.00 Iscrizioni

10.00 Partenza Corri Dog | P.za Dante (BG)

10,15 Esibizioni della Scuola Cinofila Lions Cani Guida Limbiate | P.za Dante (BG)

11.30 Premiazioni

Dalle 14.30 Esibizioni delle Scuole Cinofile:

Lions Cani Guida Limbiate;

Dog 4 life onlus;

Argo Cani di soccorso.

Il progetto solidale

A fronte di un contributo di 10 euro, devoluto totalmente in beneficenza all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo, vengono consegnati ad ogni partecipante un pettorale con la numerazione (uguale per il cane) e una sacca gara contenente vari gadget forniti dai partner dell’evento.

Le iscrizioni

Domenica 17 settembre dalle ore 9,00 in Piazza Dante a BergamoInfo UICI Bergamo: 035 249208

Il percorso