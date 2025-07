Bergamo, tregua dal caldo estremo: nel weekend tornano temporali e aria fresca

Dal caldo estremo ai temporali: cosa succederà?

Weekend con piogge e temporali anche forti

La vera svolta però è attesa tra sabato e domenica , quando l’instabilità diventerà più diffusa, interessando non solo le montagne, ma anche le zone pianeggianti e pedemontane della bergamasca. «A causa del forte contrasto termico tra l’aria ancora calda presente al suolo e quella decisamente più fresca in arrivo in quota, i temporali potrebbero risultare anche intensi e accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento », prosegue Mazzoleni.

Temperature calo: giù anche di 10 gradi

Situazione anomala sulle Alpi: temperature record sul Monte Bianco

L’episodio di caldo che sta volgendo al termine è stato del tutto eccezionale per intensità e durata. Nei giorni scorsi, infatti, è stato registrato un evento straordinario anche in alta quota,. Alla stazione meteorologica posta a 4.750 metri sul Monte Bianco è stata registrata la temperatura eccezionale di +5,7 °C.

Lo zero termico, ovvero il limite oltre il quale le temperature scendono sotto lo zero, ha raggiunto i 5.400 metri, un valore mai osservato in Italia in questo periodo dell’anno. Per ben 33 ore consecutive, la cima del Monte Bianco è rimasta con temperature sopra lo zero, causando criticità e instabilità sui ghiacciai.