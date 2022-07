Caldo, venerdì il picco della settimana e niente nuvole all’orizzonte: le previsioni

Siamo ormai giunti alla metà di luglio e dobbiamo registrare l’arrivo dell’ennesima ondata di calore dall’inizio dell’estate, la quarta per la precisione. Oltre alla siccità che ci attanaglia da mesi, anche il quadro termico che andremo a vivere nei prossimi giorni appare davvero intenso. Prima di entrare nel dettaglio previsionale e nel quadro dei valori massimi previsti, vediamo di capire il motivo di questo nuovo affondo del caldo. Osservando la carta della distribuzione della pressione e delle masse d’aria in gioco sul quadrante euro atlantico, emerge la risalita dai settori meridionali di un promontorio di stampo africano (aria subtropicale). Una figura, questa, che sta diventando ingombrante e davvero anomala alla nostre latitudini, soprattutto per la frequenza con cui si presenta; normalmente, è l’anticiclone delle Azzorre (o atlantico) che dovrebbe garantirci in estate tempo soleggiato con temperature non eccessive. Invece è stato il grande assente di questa prima parte dell’estate, bloccato questa volta a Ovest da un’inopportuna «goccia fredda» al largo del Portogallo.