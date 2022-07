Città Alta, primo giovedì di chiusura. Automobilisti disorientati e qualche coda

Ore 21 del 7 luglio. Città Alta è stata chiusa al traffico, per la prima volta di giovedì. È partita la sperimentazione annunciata tre anni fa dall’amministrazione comunale per rendere il centro storico libero dalle auto una sera in più rispetto alle due serate tradizionali del fine settimana. In questa prima serata gli occhi delle telecamere erano spenti e lo saranno anche per i prossimi tre giovedì (il 14, il 21 e il 28 luglio) , così come prevede la legge, per fare prendere confidenza agli automobilisti con la nuova ordinanza.