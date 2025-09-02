Dopo il maltempo, torna l’estate: attesa per l’eclissi totale della luna

Dopo settimane caratterizzate da piogge intense e perturbazioni a tratti violente, l’estate prova a rialzare la testa sulla nostra Penisola. Secondo Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, «dopo le intense perturbazioni che, tra la fine di agosto e l’inizio dell’autunno meteorologico, hanno interessato l’Italia, incentivate dai resti degli ex uragani Erin e Fernand, l’alta pressione tornerà a dominare soprattutto al Centro-Sud, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato». Già da metà settimana, infatti, il Mediterraneo centrale sarà interessato da un campo anticiclonico che garantirà cieli sereni e clima più caldo. Il Nord, però, resterà parzialmente esposto al transito di una perturbazione atlantica tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre, responsabile di locali piogge o temporali su Alpi, Prealpi e, più isolatamente, tra Levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana.