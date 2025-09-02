Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025

Dopo il maltempo, torna l’estate: attesa per l’eclissi totale della luna

METEO. La nuvolosità alta e diffusa potrà disturbare, almeno in parte, lo spettacolo astronomico più atteso dei prossimi giorni: la «Luna di sangue».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Luna di sangue sarà visibile domenica 7 settembre intorno alle 20 in Italia
La Luna di sangue sarà visibile domenica 7 settembre intorno alle 20 in Italia

Dopo settimane caratterizzate da piogge intense e perturbazioni a tratti violente, l’estate prova a rialzare la testa sulla nostra Penisola. Secondo Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com, «dopo le intense perturbazioni che, tra la fine di agosto e l’inizio dell’autunno meteorologico, hanno interessato l’Italia, incentivate dai resti degli ex uragani Erin e Fernand, l’alta pressione tornerà a dominare soprattutto al Centro-Sud, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato». Già da metà settimana, infatti, il Mediterraneo centrale sarà interessato da un campo anticiclonico che garantirà cieli sereni e clima più caldo. Il Nord, però, resterà parzialmente esposto al transito di una perturbazione atlantica tra giovedì 4 e venerdì 5 settembre, responsabile di locali piogge o temporali su Alpi, Prealpi e, più isolatamente, tra Levante Ligure e Nord-Ovest della Toscana.

La luna di sangue prevista domenica

Un secondo fronte, atteso tra domenica 7 settembre e l’inizio della prossima settimana, lambirà ancora il Nord-Ovest, portando nubi e qualche fenomeno sui rilievi. La nuvolosità alta e diffusa potrà disturbare, almeno in parte, lo spettacolo astronomico più atteso dei prossimi giorni: l’eclissi totale di Luna, nota come «Luna di Sangue». L’evento, previsto per la serata di domenica 7 settembre, sarà visibile da tutta Italia, anche se soltanto nelle sue fasi finali, poiché il satellite sorgerà già parzialmente eclissato. La fase di massimo avverrà attorno alle 20.13, mentre la conclusione è prevista verso le 22.55.

Temperature in rialzo nel weekend

Sul fronte termico, l’anticiclone porterà a un sensibile rialzo delle temperature. Entro il weekend, le massime torneranno a sfiorare i 28-30°C al Centro-Nord, con punte di 31-32°C su Emilia-Romagna e aree interne tirreniche. Al Sud, invece, il caldo sarà più marcato: Sicilia, Sardegna, basso Adriatico e settori ionici potranno registrare valori fino a 34-36°C, in pieno clima estivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo
Previsioni
Manuel Mazzoleni