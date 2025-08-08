Funghi, attivi i punti di controllo dell’Ats per la verifica di commestibilità

Dal 18 agosto al 28 novembre, i cittadini che hanno raccolto funghi, li hanno ricevuti in regalo o li hanno acquistati al di fuori dei normali canali commerciali potranno farli controllare gratuitamente.

Come funziona il servizio di verifica dei funghi

L’attività è svolta dai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Bergamo, abilitati all’esercizio di Ispettore Micologo dopo un percorso teorico-pratico. L’obiettivo è garantire la sicurezza alimentare ed evitare il rischio di intossicazioni da funghi tossici o velenosi.

Dove si trovano i punti di controllo Ats

Il servizio è disponibile, solo su appuntamento, in tre sedi della provincia:

- Bergamo – via Borgo Palazzo 130, Padiglione 9 – tel. 035.2270.586 – aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 16.

- Trescore Balneario – via Ospedale 38 – tel. 035.2270.586 – aperto lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16.

- Treviglio – via San Giovanni Bosco 3 – tel. 035.385.163 – orario definito al momento della prenotazione telefonica

Per la prenotazione può avvenire tramite piattaforma online o telefonicamente.

Come preparare i funghi per il controllo

Prima della consegna all’Ispettorato Micologico, i funghi devono essere puliti sommariamente, conservati in frigorifero e mai in sacchetti di plastica. Non devono essere sgambati, lavati, precotti o congelati, e la consegna deve avvenire il prima possibile dopo la raccolta.

Certificazione di commestibilità

L’esperto micologo rilascia una certificazione di commestibilità ai privati, fornendo anche indicazioni su corretta conservazione e cottura. I funghi riconosciuti come non commestibili, tossici o velenosi vengono inviati a distruzione.

Il numero di certificazioni rilasciate:

2021: 191

2022: 295

2023: 168

2024: 220

funghi

(Foto di Shutterstock)

Servizio di pronta reperibilità in caso di intossicazione

L’Ispettorato Micologico di Ats Bergamo garantisce consulenze 24 ore su 24 ai Pronto Soccorso e al Centro Antiveleni in caso di sospetta intossicazione.