Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026
Guasti sulla linea: ritardi fino a 60 minuti, mattinata difficile per i pendolari verso Milano
I GUASTI. Particolarmente critica la situazione sulla Bergamo-Pioltello-Milano, dove Trenord segnala rallentamenti dovuti a un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Verdello-Dalmine e a Milano Lambrate nella mattinata di giovedì 8 gennaio.
Mattinata complicata per i pendolari bergamaschi diretti a Milano per studio o lavoro. A causa di alcuni guasti lungo la linea ferroviaria, si registrano ritardi fino a 60 minuti sulle tratte da e per il capoluogo lombardo, con conseguenze su numerose direttrici regionali.
Particolarmente critica la situazione sulla Bergamo-Pioltello-Milano, dove Trenord segnala rallentamenti dovuti a un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Verdello Dalmine. «La circolazione è rallentata – si legge sul sito di Trenord –. È in corso un intervento di ripristino da parte dei tecnici di Rfi. Si registrano ritardi fino a 60 minuti».
Variazioni e cancellazioni
Per tentare di ripristinare la regolarità del servizio, alcuni convogli subiscono variazioni o cancellazioni. Tra questi il treno 2217 (Milano Centrale 8.05 – Bergamo 8.55), che parte da Verdello Dalmine e il treno 2220 (Bergamo 9:02 - Milano centrale 9.50) che parte da Treviglio ovest, mentre risulta cancellato il treno 2216 (Bergamo 7.02 – Milano Centrale 7.50), il 2219 (Milano Centrale 9.05 - Bergamo 9.55), 22626 (Bergamo 8.18 - Treviglio 8.50), il 22627 (Treviglio 8.07 - Bergamo 8.39). Cancellato anche il treno delle 10.18 da Bergamo a Treviglio, come non partirà quello delle 12.02 da Bergamo a Milano Centrale cancellato per un guasto alla linea ferroviaria.
Disagi anche su altre tratte: guasti vengono segnalati a Novate Milanese e a Milano Lambrate, con ripercussioni sull’intera circolazione regionale. Guasti che, a catena, hanno avuto ripercussioni su diversi treni in arrivo nelle diverse stazioni del capoluogo lombardo: il treno da Brescia delle 6 per Greco Pirelli ha terminato il viaggio a Lambrate a causa «di danni alla linea provocati dalle condizioni meteo», recitava un avviso di Trenord; e di conseguenza quello corrispondente per Brescia previsto alle 7.53 è partito dalla stazione di Lambrate. Al momento risultano esenti da ritardi solo le linee Domodossola–Milano, Mantova–Codogno–Cremona–Milano e Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano.
