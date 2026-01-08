Guasti sulla linea: ritardi fino a 60 minuti, mattinata difficile per i pendolari verso Milano

Variazioni e cancellazioni

Disagi anche su altre tratte: guasti vengono segnalati a Novate Milanese e a Milano Lambrate, con ripercussioni sull’intera circolazione regionale. Guasti che, a catena, hanno avuto ripercussioni su diversi treni in arrivo nelle diverse stazioni del capoluogo lombardo: il treno da Brescia delle 6 per Greco Pirelli ha terminato il viaggio a Lambrate a causa «di danni alla linea provocati dalle condizioni meteo», recitava un avviso di Trenord; e di conseguenza quello corrispondente per Brescia previsto alle 7.53 è partito dalla stazione di Lambrate. Al momento risultano esenti da ritardi solo le linee Domodossola–Milano, Mantova–Codogno–Cremona–Milano e Porto Ceresio–Varese–Gallarate–Milano.