I dati Aci: i neopatentati (9 su 10 multati) risultano positivi all’alcoltest

In 9 casi su 10 automobilisti multati, si è trattato di conducenti neo-patentati e 4 sono stati anche denunciati perché 3 sono risultati in eccesso di tasso alcolemico (dallo 0,8 fino al 2,52 g/l) e un quarto perché positivo da assunzione di cannabinoidi e anfetamine. Cinquanta le auto fermate da 4 pattuglie con ufficio mobile nei pressi dell’autostrada. «La percentuale dei positivi – un quinto degli automobilisti fermati e controllati – deve far riflettere, perché il tema di fondo resta sempre quello della sicurezza stradale - continua Bettoni -. Se si fa un’analisi proiettando su ampia scala i dati rilevati nello spazio di un’uscita serale della polizia, c’è da interrogarsi sulla curva complessiva della situazione e quindi sui comportamenti di chi guida nonostante lo sforamento dei limiti fissati dal Codice della strada. Prima ancora della legge, però, è una questione di responsabilità individuale dei conducenti, considerando il numero degli incidenti che avvengono, la pericolosità che si mette in strada e le conseguenze per quanti poi vengono coinvolti, anche senza loro colpa».