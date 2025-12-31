Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 31 Dicembre 2025

Il Vescovo nell’ultimo giorno dell’anno: «Ringraziamo per il dono della Chiesa»

LA CELEBRAZIONE. Monsignor Francesco Beschi ha presieduto nella cattedrale di Bergamo la celebrazione in cui si esprime il ringraziamento a Dio per l’anno appena trascorso.

Monica Gherardi
Monica Gherardi

Monsigno Francesco Beschi presiede la celebrazione nella cattedrale di Bergamo, in occasione del Te Deum
( foto Yuri Colleoni)

Il Vescovo di Bergamo Francesco Beschi ha presieduto, mercoledì 31 dicembre, nella cattedrale di Sant’Alessandro a Bergamo, gremita di fedeli, l’ultima celebrazione dell’anno, in cui si esprime il ringraziamento a Dio per l’anno vissuto.

«Ringraziamo per il dono di questo nostro tempo, in cui siamo stati protagonisti e destinatari di tanto bene. - ha detto monsignor Beschi nell’omelia -. Rendiamo grazie per il dono di Gesù, per il dono della Chiesa e per le tante testimonianze evangeliche». Il Vescovo ha poi ricordato alcuni momenti vissuti in questo 2025, come l’incontro con tante comunità parrocchiali durante il pellegrinaggio pastorale e i Giubilei diocesani, territoriali e parrocchiali. Ha sottolineato alcune opere che in Diocesi hanno visto inaugurazioni e ristrutturazioni o celebrato particolari anniversari.

La cattedrale gremita per la celebrazione - foto Yuri Colleoni

«È dall’amore di Dio che scaturisce quella solidarietà che alimenta la nostra umanità, una solidarietà che è soprattutto relazione e comunione». Al termine della celebrazione è stato cantato l’antico inno del «Te Deum» come segno di lode e ringraziamento.

Monsignor Beschi
La celebrazione
Monsignor Beschi davanti a Gesù Bambino
