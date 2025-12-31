Il Vescovo nell’ultimo giorno dell’anno: «Ringraziamo per il dono della Chiesa»

«Ringraziamo per il dono di questo nostro tempo, in cui siamo stati protagonisti e destinatari di tanto bene. - ha detto monsignor Beschi nell’omelia -. Rendiamo grazie per il dono di Gesù, per il dono della Chiesa e per le tante testimonianze evangeliche». Il Vescovo ha poi ricordato alcuni momenti vissuti in questo 2025, come l’incontro con tante comunità parrocchiali durante il pellegrinaggio pastorale e i Giubilei diocesani, territoriali e parrocchiali. Ha sottolineato alcune opere che in Diocesi hanno visto inaugurazioni e ristrutturazioni o celebrato particolari anniversari.