Il Vescovo: «Scegliamo di alimentare la profezia della pace»

«La porta è Cristo, il gesto simbolico di attraversare la Porta Santa ci dice qualcosa di molto significativo per un credente: la mia vita, per poter entrare in una speranza che nessuna delusione può sconfiggere, deve passare attraverso Cristo, seguirlo, conoscerlo, amarlo, incontrarlo».

In piazza San Pietro

(Foto di Yuri Colleoni) Pellegrini bergamaschi in cammino

(Foto di Yuri Colleoni)

A San Pietro

Sono le parole che il Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, ha rivolto nella mattina di venerdì 11 luglio ai pellegrini durante la Messa celebrata nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, in via della Conciliazione. Poco tempo prima, esattamente alle 9,54, i 150 fedeli partiti per il pellegrinaggio diocesano giubilare avevano attraversato la prima Porta Santa nella vicina Basilica di San Pietro. I pellegrini hanno poi sostato in preghiera di fronte alla tomba di Papa Roncalli e a quella di San Pietro, recitando il «Credo».

Il passaggio dalla Porta Santa

(Foto di Yuri Colleoni) L’ingresso nella Basilica

(Foto di Yuri Colleoni)

«Scegliamo la speranza»