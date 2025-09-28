Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025

Immersioni forestali gratuite al Parco Marenzi: benessere nella natura ogni mercoledì di ottobre

DA SAPERE. Una pausa pranzo all’insegna del relax e del contatto con la natura. A partire da mercoledì 1 ottobre e per tutti i mercoledì del mese, l’associazione Nume del Bosco e Legambiente, in collaborazione con l’assessorato alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente, propongono le immersioni forestali gratuite al Parco Marenzi.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Al Parco Marenzi
Al Parco Marenzi

Gli appuntamenti si terranno l’1, l’8, il 15, il 22 e il 29 ottobre, dalle ore 13 alle ore 14, tra i monumentali alberi dello storico polmone verde cittadino, attualmente interessato da un intervento di riqualificazione che prevede anche il ripristino del laghetto. A guidare i partecipanti saranno istruttrici certificate, che accompagneranno in un percorso di benessere e riconnessione con l’ambiente naturale.

Una pratica che fa bene al corpo e alla mente

L’iniziativa si ispira al «Forest Bathing», pratica giapponese sempre più diffusa e apprezzata a livello internazionale. I benefici documentati sono numerosi: riduzione della pressione sanguigna e dei livelli di cortisolo, rafforzamento delle difese immunitarie, diminuzione di ansia e stress, miglioramento della qualità del sonno, aumento della concentrazione e della memoria.

«Un’occasione per vivere la pausa pranzo a contatto con la natura, in uno spazio storico della città – spiega l’assessora alla Transizione ecologica, Verde e Ambiente Oriana Ruzzini –. Le immersioni forestali rientrano tra le attività che Legambiente propone alla cittadinanza grazie a una convenzione con il Comune. Con questa iniziativa vogliamo avviare una stagione di valorizzazione dei parchi cittadini, luoghi di benessere da frequentare anche nei mesi invernali. Partiamo dal Parco Marenzi, ma l’auspicio è estendere presto l’offerta anche ad altri parchi della città».

Come partecipare

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, senza necessità di preparazione specifica. È sufficiente indossare un abbigliamento comodo e, se si desidera, portare con sé un tappetino per sedersi durante le attività. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 346/2188655.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Turismo
Ambiente
natura
Politica ambientale
Salute
Forma fisica
Tempo libero
Oriana Ruzzini
legambiente
comune