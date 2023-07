In Lombardia voucher gratuiti per dormire nei rifugi di montagna

Sono alcune delle iniziative previste dai due progetti approvati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell’ambito della «Legge per le Montagne di Lombardia» con l’obiettivo di portare nei rifugi alpini lombardi almeno un migliaio di giovani con le famiglie.

Gli eventi quest’anno coinvolgono quasi 140 rifugi e in due giorni hanno già raccolto oltre 300 adesioni. Per il secondo anno consecutivo il Consiglio regionale sosterrà il progetto «#FG4M: Famiglie e Giovani in Montagna - Una notte al rifugio» che offre un voucher gratuito per due pernottamenti di mezza pensione per i ragazzi fino a 16 anni, a fronte di almeno un adulto pagante.

Il Consiglio regionale sosterrà anche un nuovo progetto promosso dalle sottosezioni bergamasche e bresciane del Cai - e che ha come capofila il Cai di Salò - per portare le famiglie e i giovani in montagna con il coinvolgimento specifico dei rifugi delle province di Bergamo e Brescia.

Alla presentazione dell’iniziative oggi a Palazzo Pirelli sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i consiglieri regionali Giacomo Zamperini e Michele Schiavi (FdI), il presidente del Club Alpino Italiano regionale Emilio Aldeghi e il coordinatore delle sezioni e sottosezioni del Cai bergamasco Paolo Valoti.