La Bergamasca attraversata dai temporali: pioggia intensa, fulmini e vento fino a 100 km/h

Una serie di temporali in successione hanno attraversato il territorio provinciale da ieri pomeriggio, 24 luglio, e per buona parte della notte scorsa. Le precipitazioni hanno interessato soprattutto la zona prealpina orobica, con accumuli che, in alcuni casi, hanno superato ottanta millimetri complessivi. Anche la pianura non è stata risparmiata dal maltempo, ma con precipitazioni più contenute. I rovesci sono stati accompagnati anche da grandine e forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi in diversi luoghi della provincia. I danni maggiori, tuttavia, sono stati provocati non tanto dagli accumuli totali di pioggia, ma dalla forte intensità delle precipitazioni (espressa in mm/h), che nelle principali valli orobiche (in modo particolare la valle Brembana) hanno assunto carattere di eccezionalità.