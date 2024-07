Lavori terminati, sabato 27 luglio riapre il parco Ardens

Sabato 27 luglio riapre il parco Ardens, a Bergamo, dopo i lavori di riqualificazione ai percorsi pedonali che attraversano il giardino. L’area asfaltata è stata de-pavimentata, conservandone formne e percorsi originali, ma modificando il materiale: masselli autobloccanti, di vari colori, e soprattutto permeabili, per permettere alle acque di defluire in modo lineare. È stata poi spostata la fontanella, in una posizione più comoda per il suo utilizzo.