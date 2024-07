Lite in un salone di tatuaggi a Bergamo, ferito un ex dipendente

Attimi di paura, martedì pomeriggio 2 luglio, in un negozio di tatuaggi della zona ovest di Bergamo, dove è andata in scena una lite tra il titolare del salone e un suo ex dipendente. Alla base del diverbio ci sarebbe, secondo una prima ricostruzione, una vecchia questione irrisolta tra i due. L’ex dipendente s’è recato in negozio per regolare la situazione, ma in poco tempo i toni della discussione si sono accesi e le parole hanno presto lasciato il posto alle mani.