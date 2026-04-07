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Cronaca / Bergamo Città Martedì 07 Aprile 2026

Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio

L’INIZIATIVA. Tutto pronto il 12 aprile per la rievocazione dedicata a Dino Sestini e organizzata dal Club Orobico di Pedrengo.

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Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio
Una precedente edizione

Domenica 12 aprile torna uno degli appuntamenti più affascinanti dedicati al motociclismo storico: la XV Rievocazione Storica Bergamo–San Vigilio – Memorial Dino Sestini, organizzata dal Club Orobico Auto Moto d’Epoca di Pedrengo. Un evento capace di riportare appassionati e pubblico alle atmosfere pionieristiche degli anni Venti, quando le prime competizioni su strada segnavano l’inizio di una nuova era fatta di velocità, tecnica e spirito d’avventura.

La storia della manifestazione

La manifestazione si ispira alla cronoscalata del 3 giugno 1923, quando i motociclisti si sfidarono dal centro di Bergamo fino al colle di San Vigilio. A vincere fu Dino Sestini, protagonista assoluto del motociclismo delle origini – e successivamente noto imprenditore e filantropo – capace di imporsi con la sua Indian-Sestini 1000 e di entrare nella storia locale. Passò poi il testimone a suo figlio Roberto, strenuo fautore del ritorno della Bergamo-San Vigilio, alla quale non sarebbe mancato per nulla al mondo, e scomparso due anni fa.

Cosa succederà domenica

L’edizione 2026 partirà da piazza della Libertà, con verifiche e iscrizioni tra le 7.30 e le 9 e partenza ufficiale alle 9. Il percorso ricalcherà il tracciato storico verso San Vigilio, proseguendo poi nella Valle Cavallina tra le colline del Moscato di Scanzo fino al Lago di Endine. Prevista una sosta alle 11.30 a Vigano San Martino per un aperitivo presso la locale sede Ana-Associazione nazionale Alpini, quindi rientro passando da Trescore Balneario e Seriate, con arrivo in Città Alta alle 12.30.

Pensata come una vera festa dei motori, la rievocazione è aperta a tutte le motociclette costruite entro il 2000. La quota di iscrizione è di 15 euro, 10 per il passeggero, ed è gratuita per i mezzi antecedenti al 1940: un invito a condividere una giornata di passione, storia e convivialità su due ruote. Per informazioni e iscrizioni: www.cluborobico.it - [email protected].

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