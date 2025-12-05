Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025

Nuova agenda de L’Eco: da venerdì nelle edicole

L’INIZIATIVA. Pratica, elegante e completa, con tutto lo spazio per annotare impegni quotidiani, note e promemoria. In tutte le edicole di Bergamo e provincia è arrivata l’agenda 2026 de L’Eco di Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’agenda de L’Eco di Bergamo
L’agenda de L’Eco di Bergamo

Con la copertina morbida e flessibile e tanto spazio per annotare appuntamenti, scadenze, compleanni e anniversari, indispensabile per organizzare al meglio le proprie giornate. Insomma, la perfetta «compagna» giornaliera, caratterizzata da semplicità ed eleganza.

Da oggi - venerdì 5 dicembre - l’agenda è in vendita in edicola a soli 6,30 euro più il prezzo del quotidiano. Gli abbonati potranno acquistare l’agenda a 6,30 euro senza il sovrapprezzo del quotidiano, presentando in edicola la propria copia del giornale. L’agenda de L’Eco di Bergamo sarà disponibile nelle edicole dell’intera provincia fino alla fine di gennaio 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Vita quotidiana
Turismo
Vacanze
L'Eco di Bergamo