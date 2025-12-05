Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025
Nuova agenda de L’Eco: da venerdì nelle edicole
L’INIZIATIVA. Pratica, elegante e completa, con tutto lo spazio per annotare impegni quotidiani, note e promemoria. In tutte le edicole di Bergamo e provincia è arrivata l’agenda 2026 de L’Eco di Bergamo.
Con la copertina morbida e flessibile e tanto spazio per annotare appuntamenti, scadenze, compleanni e anniversari, indispensabile per organizzare al meglio le proprie giornate. Insomma, la perfetta «compagna» giornaliera, caratterizzata da semplicità ed eleganza.
Da oggi - venerdì 5 dicembre - l’agenda è in vendita in edicola a soli 6,30 euro più il prezzo del quotidiano. Gli abbonati potranno acquistare l’agenda a 6,30 euro senza il sovrapprezzo del quotidiano, presentando in edicola la propria copia del giornale. L’agenda de L’Eco di Bergamo sarà disponibile nelle edicole dell’intera provincia fino alla fine di gennaio 2026.
