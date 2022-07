Pellegrinaggio diocesano a Fatima, Beschi: «Dobbiamo costruire la pace»

Dopo la Messa celebrata dal vescovo Francesco Beschi nella cappella delle Apparizioni dove ha accostato la semplicità eccezionale dei tre pastorelli con la fede giovane ma già così profonda di Giulia Gabrieli, la ragazza di Bergamo morta a 14 anni per un tumore e per la quale è stata avviata la causa di beatificazione , il gruppo di 150 pellegrini ha raggiunto il monastero di Batalha . Una meraviglia dell’architettura gotica fatta costruire da Giovanni I, che vi è sepolto con una tomba monumentale insieme alla moglie, come gesto di ringraziamento per la vittoria nel 1385 contro Giovanni I di Castiglia ottenuta in un’area vicina al monastero.