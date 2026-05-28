Pesce irregolare sul lago d’Iseo: sequestrate due tonnellate tra polpi, brosme e falso tonno rosso - Video

La Capitaneria di porto di Venezia ha sequestrato circa due tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un’ operazione svolta sulle sponde del Lago d’Iseo , tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20mila euro .

I controlli, coordinati dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Venezia, si sono concentrati su grossisti della Franciacorta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. Tra le irregolarità riscontrate, 167 chili di polpi indopacifici con etichettatura di specie errata. La sanzione è stata di 1.500 euro. Altri 6mila euro sono stati disposti per 352 chili di merluzzo nordico dalle Isole Faroe privo del nominativo dell’importatore e lo stesso importo è stato elevato per 1.520 chili di brosme — specie simile al merluzzo nordico ma di minor pregio, spesso spacciata per baccalà — anch’essa dalle Isole Faroe e priva del nominativo dell’importatore.