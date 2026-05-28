Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 28 Maggio 2026

Pesce irregolare sul lago d’Iseo: sequestrate due tonnellate tra polpi, brosme e falso tonno rosso - Video

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I CONTROLLI. Controlli della Capitaneria tra Brescia e Bergamo: multe per 20mila euro a grossisti e ristoranti. Contestate etichette errate, mancanza di tracciabilità e menù ingannevoli su tonno e calamari.

Lettura meno di un minuto.

La Capitaneria di porto di Venezia ha sequestrato circa due tonnellate di prodotti ittici non conformi alle norme su etichettatura e tracciabilità in un’operazione svolta sulle sponde del Lago d’Iseo, tra le province di Brescia e Bergamo. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a circa 20mila euro.

I controlli, coordinati dal Centro di controllo area pesca della Direzione marittima di Venezia, si sono concentrati su grossisti della Franciacorta che riforniscono hotel e ristoranti del lago. Tra le irregolarità riscontrate, 167 chili di polpi indopacifici con etichettatura di specie errata. La sanzione è stata di 1.500 euro. Altri 6mila euro sono stati disposti per 352 chili di merluzzo nordico dalle Isole Faroe privo del nominativo dell’importatore e lo stesso importo è stato elevato per 1.520 chili di brosme — specie simile al merluzzo nordico ma di minor pregio, spesso spacciata per baccalà — anch’essa dalle Isole Faroe e priva del nominativo dell’importatore.

In un ristorante sul lago è stata contestata pubblicità ingannevole nel menù: tonno rosso del Mediterraneo risultato essere tonno pinna gialla del Pacifico e calamaro del Mediterraneo proveniente dall’Atlantico. Anche in questo caso, la sanzione è stata di 6mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Venezia
Capitaneria
Euro
Capitaneria di porto di Venezia
Centro di controllo area pesca
Direzione marittima di Venezia