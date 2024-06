Scontro in via Paleocapa, sei persone coinvolte e un semaforo abbattuto-Foto

Le due auto stavano percorrendo entrambe via Paleocapa dirette verso via Autostrada quando entrambe hanno girato a sinistra verso via Quarenghi e si sono toccate. Probabilmente a causa della velocità, la carambola è stata spettacolare e il botto notevole: uno dei due mezzi è andato a schiantarsi contro il semaforo all’altezza della chiesa di San Giorgio e lo abbattuto.