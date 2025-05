Si cerca Paula, studentessa di 23 anni, scomparsa mercoledì in Borgo Palazzo

Appello della famiglia Suarez per la scomparsa della figlia Paula, 23 anni, studentessa all’Università di Bergamo, scomparsa mercoledì 30 aprile. Paula Suarez Soto, è svanita nel nulla mercoledì verso mezzogiorno in zona Borgo Palazzo. Era uscita di casa per andare alla biblioteca dell’Università di Bergamo, frequenta il corso di Scienze dell’educazione, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Ha il cellulare spento. La famiglia ha già allertato le autorità competenti.