Su La Via delle Sorelle torna «Step by step - Incontrarsi è una passeggiata»

L’edizione 2024 di «Step by Step - Incontrarsi è una passeggiata» entra nel vivo. Il progetto, eredità concreta dell’esperienza di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura , è promosso e sostenuto dai due comuni, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo. Saranno tre giorni di cammino, dal 7 al 9 maggio, su La Via delle Sorelle, aperti ai giovani tra i 18 e i 25 anni: un format innovativo con l’obiettivo di stimolare confronti e generare attenzione su temi di attualità e di ingaggio civico. Quest’anno i temi scelti sono la cultura, l’ambiente, l’accessibilità e il territorio, nella macro cornice delle elezioni europee del prossimo giugno.

Sul percorso, ragazzi e ragazze incontreranno alcuni ospiti: esperti, rappresentanti delle istituzioni, membri delle associazioni, europarlamentari e influencer, che compieranno un tratto di strada in compagnia dei giovani, dialogando con loro secondo il modello delle walking discussions. Il tutto su La Via delle Sorelle, il cammino di 130 chilometri inaugurato nel 2023, che attraversa 34 comuni oltre ai due capoluoghi , permettendo di vivere il territorio in modo lento e sostenibile, tra natura e cultura.

Ogni giornata è dedicata a un tema di discussione, che giovani partecipanti e ospiti affrontano durante il cammino, per poi passare all’approfondimento nei momenti di condivisione - aperti a tutti - previsti al termine di ciascuna giornata. Per concludere, il 9 maggio, i due gruppi si ricongiungeranno a Paratico, presso il Parco dei Tassodi, per un momento di restituzione pubblico alla presenza di Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo, di Anna Frattini, Assessora alle Politiche Educative e Politiche Giovanili del Comune di Brescia, e di altri amministratori dei Comuni attraversati da La Via delle Sorelle.