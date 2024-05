Tempo ancora instabile, fino al weekend rovesci e temperature in discesa

È sufficiente soffermarsi brevemente sulla carta della pressione e della temperatura a livello europeo, infatti, per scoprire che la presenza di una profonda saccatura Nord-occidentale condizionerà pesantemente il tempo anche nei prossimi giorni. Essendo colma di aria fredda in quota, finirà per generare continui temporali e rovesci grazie al contrasto con aria più mite al suolo.

Gli anticicloni che garantiscono tempo stabile e soleggiato, sono per ora lontani e non riusciranno, nel breve periodo, a scardinare il flusso perturbato atlantico. Ma vediamo nel dettaglio la previsione a livello provinciale; già lunedì 20 maggio alcuni temporali hanno attraversato il territorio da Sud a Nord apportando pioggia e rovesci localmente intensi. La prima vera perturbazione, tuttavia, è in arrivo da nella sera e continuerà nella sua intensa azione per buona parte della giornata di martedì; solo dal tardo pomeriggio avremo una labile tregua che si protrarrà fino a mercoledì mattina.

In questa prima fase sono previsti accumuli variabili, mediamente intorno a cinquanta/sessanta millimetri sulle Orobie centro occidentali e circa venticinque in pianura. Mercoledì pomeriggio, invece, sarà protagonista un nuovo impulso instabile che porterà ulteriori precipitazioni, anche se generalmente deboli ovunque; giovedì ancora maltempo, con pioggia e rovesci su tutta la provincia da metà mattinata fino al tardo pomeriggio. Le giornate di venerdì e sabato saranno ancora incerte ma, vista la distanza temporale, sarà necessario verificare, giorno dopo giorno, mappe meteorologiche più aggiornate.