Il risparmio promesso dai libri di testo digitali può diventare un costo aggiuntivo per le famiglie e un colpo alla rete delle librerie. È la posizione di Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo e del Sindacato Italiano Librai (Sil), dopo l’approvazione al Senato (ma deve ancora passare alla Camera e potrebbe cambiare) della norma che prevede per gli editori l’obbligo di mettere a disposizione i testi scolastici e universitari anche in formato digitale, con uno sconto di almeno il 50% rispetto alla versione cartacea. La norma consente inoltre agli studenti di stampare, a proprie spese e per uso personale, un’unica copia parziale del libro, fino al 15% delle pagine.

L’analisi

Ma il risparmio delle famiglie è reale? «Prendiamo un libro di testo di 500 pagine che in versione cartacea costa 30 euro – afferma Terzi –. La licenza digitale, con lo sconto del 50%, costa 15 euro. Ma se lo studente ha bisogno di avere il testo anche su carta, può stamparne solo il 15%, cioè 75 pagine. Al prezzo di 15 centesimi a pagina, sono altri 11,25 euro. La spesa minima sale così a 26,25 euro, a cui bisogna aggiungere il tablet». E il conto può diventare ancora più salato: «Se una famiglia, in barba alla legge, vuole stampare tutto il libro, 500 pagine a colori possono costare oltre 50 euro, ai quali vanno aggiunti i 15 euro della licenza digitale. Superando di molto il prezzo di copertina di un libro. Senza contare il costo del tablet. È, quindi, una scelta che non solo non fa risparmiare le famiglie, ma rischia di penalizzare il libro e le librerie, favorendo la pirateria» rileva.

«Il digitale può essere un’opportunità, a patto che il risparmio promesso sia concreto e non venga assorbito da altri costi» Secondo i dati dell’Antitrust, aggiunge Terzi, sulla spesa media per i libri, i costi per le famiglie per quanto riguarda i libri di testo si stanno facendo sempre più contenuti con una spesa media, al primo anno delle medie, di poco meno di 300 euro e di 144 in terza mentre alle superiori si arriva a 326 euro in prima, 167 in seconda e 300 in terza. Nell’anno scolastico 2027/28, inoltre, la percentuale di nuove adozioni supera il 20% solo in prima e terza superiore, mentre negli altri anni è vicino o inferiore al 10%».

«Misura positiva»