Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 18 Dicembre 2025

Viola più volte il divieto di dimora: 34enne arrestato e portato in carcere

LA POLIZIA LOCALE. Nei mesi scorsi era stato arrestato dopo un inseguimento e trovato in possesso di oltre 400 grammi di stupefacenti.

Nella serata di sabato 13 dicembre la Polizia locale di Bergamo, attraverso gli agenti del Nucleo interventi sicurezza urbana, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 34 anni, già sottoposto al divieto di dimora nel Comune e nella provincia di Bergamo. Il provvedimento, disposto dall’Autorità giudiziaria, è scaturito dalle reiterate violazioni della misura cautelare. Nel corso di diversi controlli, infatti, la polizia giudiziaria ha accertato e documentato la presenza continuativa dell’uomo sul territorio cittadino, in aperta violazione delle prescrizioni imposte.

Il 34enne era già stato arrestato nel luglio scorso dopo essersi sottratto a un controllo della Polizia locale mentre era alla guida di una Fiat Panda. L’uomo si era dato alla fuga, dando vita a un inseguimento conclusosi in una strada residenziale, dove era stato fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Hashish e ketamina a casa

A seguito della perquisizione domiciliare, gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato oltre 400 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e ketamina, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, era stato condannato e sottoposto al divieto di dimora.

Nonostante la misura, le successive violazioni hanno reso necessario il nuovo provvedimento restrittivo. Nella serata di domenica l’uomo è stato quindi accompagnato alla Casa Circondariale di via Gleno, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

