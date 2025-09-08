Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Hinterland
Lunedì 08 Settembre 2025

Al Gavazzeni i classici del rock, la comicità e l’impegno civile

IL PROGRAMMA. L’autunno del cineteatro parte con l’omaggio dei The Watch ai Genesis. Spazio all’umorismo di Giovanni Cacioppo e ai sogni possibili di Nicolò Govoni.

Seriate

Immaginate un luogo in cui «incontrare» la musica dei Genesis, l’umorismo del Cacioppo, la poesia di Jim Morrison e l’impegno civile di Nicolò Govoni. Ebbene non dovete immaginarlo, esiste. È il cineteatro «Gavazzeni» di Seriate che ha da poco sfoderato le proposte della nuova stagione autunnale confezionata dall’agenzia Zodiak, con il supporto di Radio Millenote.

Ad aprire la serie di appuntamenti è il nuovo tour europeo della band The Wacht. La band tributo ai Genesis celebra il 50esimo anniversario dell’album «The Lamb Lies Down On Broadway» dei Genesis. Il doppio concept album dei Genesis verrà riproposto integralmente e impreziosito da piccoli aneddoti narrativi che accompagneranno il pubblico tra le vie di Broadway a svelare i segreti e i misteri che si celano dietro la rock opera più importante del quintetto inglese.

Tributo ai Genesis

A confermare il successo di pubblico e critica dei The Watch alcune delle principali recensioni allo spettacolo a partire da Steve Hackett (chitarrista dei Genesis) che ha dichiarato: «The Watch sono una band di musicisti davvero talentuosi che vi consiglio di andare a vedere!». A fargli eco Paul Whitehead (che si è occupato della parte creativa e grafica dei Genesis): «Sono la band che più di ogni altra mi ricorda la magia dei primi Genesis...». I biglietti per poltrona numerata sono disponibili a 39 euro (comprensivo di diritto di prevendita) su ticketone.it e alla biglietteria del cineteatro.

Giovanni Cacioppo
Giovanni Cacioppo

Il 7 novembre è la volta di Giovanni Cacioppo in «Che rimanga tra noi», che propone una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Nello spettacolo si parla di usi e costumi della nostra epoca, del rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, di storie ed episodi carpiti nei racconti degli amici al bar. Fulcro della narrazione è proprio il bar che rappresenta il centro del mondo, il luogo da dove partono tutte le storie; il bar che è ricovero per gli sconfitti, luogo di aggregazione, palcoscenico per gli istrioni e a volte anche una seconda casa.

Giovanni Cacioppo è un noto comico, cabarettista e attore italiano, diplomato in geometra ma da sempre vocato alla comicità. Si fa notare nel 1994 con il monologo teatrale «Acqua e selz» e da lì partecipa a molte trasmissioni televisive di successo, tra cui: Maurizio Costanzo Show, Zelig, Mai dire lunedì/martedì, Che tempo che fa, Colorado Cafè creando diversi personaggi iconici.

L’11 novembre sul palco del cineteatro arriva una storia straordinaria di solidarietà. In «L’uomo che costruiva il futuro» Nicolò Govoni, scrittore e attivista, racconta il suo sogno: costruire un futuro migliore per le bambine e i bambini di tutto il mondo. Scuole, educazione, indipendenza e libertà. Mattone dopo mattone, Nicolò affronta prima un lungo periodo di volontariato in un campo profughi e poi decide assieme a Giulia Cicoli e Sarah Ruzek di fondare Still I Rise, organizzazione umanitaria che apre scuole per bambine e bambini vulnerabili tra Grecia, Yemen, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Questo è solo l’inizio di una storia incredibile che ha cambiato molte vite attraverso un metodo di studio innovativo in cui al centro di tutto c’è la persona, la consapevolezza, la conoscenza, la bellezza e la gioia.

Davide Van De Sfroos
Davide Van De Sfroos

Il 28 novembre si alzerà il sipario su «Jim Morrison, fantasie di un poeta rock» del giornalista e scrittore Ezio Guaitamacchi con ospiti speciali come Davide Van de Sfroos e Andrea Mirò. Uno spettacolo teatrale–musicale dove si disegna il profilo umano e visionario del primo poeta rock della storia, un ragazzo misterioso ed enigmatico ma dotato di carisma e personalità: Jim Morrison. Tra racconti e aneddoti curiosi, arricchiti da proiezioni di immagini e filmati storici proiettati su un grande schermo, Guaitamacchi illustra alcuni momenti fondamentali della breve vita di James Douglas Morrison. Davide Van de Sfroos sul palco interpreta il ruolo di Frank Lisciandro, fotografo, regista e amico fraterno di Morrison, mentre Andrea Mirò è Pamela Courson, il grande amore di Jim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Letteratura
Poesia
Jim Morrison
Davide Van De Sfroos
Nicolò Govoni
Giovanni Cacioppo
Andrea Mirò
ezio guaitamacchi
The Watch
Radio Millenote