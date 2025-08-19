Arriva il circo tra fiaba e poesia. E senza animali

Pattinatori acrobatici, giocolieri, funamboli e contorsionisti i cui passi eleganti modellano una pista ghiacciata che non è solo sfondo, ma elemento vivo e protagonista dello spettacolo. È il «Magico circo on ice», il circo senza animali che arriverà a Bergamo in prima nazionale dal 25 agosto al 28 settembre, in via Grassobbio ad Azzano San Paolo, vicino a Oriocenter.

Sull’enorme pista scintillante, immersa in un mondo fiabesco, il pubblico viene avvolto dalle atmosfere oniriche create da riflessi del ghiaccio, cristalli e musica, trasportato in un viaggio poetico dalle performance degli straordinari artisti circensi. Nel buio del tendone prendono forma le magie visive, i trucchi degli illusionisti e il volo coreografico dei trapezisti, mentre i clown scaldano il cuore con le risate in una suggestiva scenografia di ghiaccio, neve e luci. Luci danzanti, musica, coreografie sul ghiaccio ed effetti speciali sono pensati per offrire uno spettacolo adatto tanto agli adulti quanto ai bambini, unendo per gli spettatori la magia della neve con l’intramontabile fascino del circo.

Un cast eccezionale

«Per questo spettacolo abbiamo a disposizione un cast davvero internazionale – spiega il direttore Tayler Martini –. Si parte da otto pattinatori acrobatici ucraini, passando per il trio Palmer di funamboli ungheresi e la loro esibizione a dieci metri d’altezza fino ad arrivare alla “Ruota della morte”, in cui gli artisti si lanciano in coreografiche acrobazie sette metri sopra la pista».

La pista ghiacciata

Al centro delle serate il prestigioso duo «Acrodreams», una coppia di acrobati spagnoli che arriva in Italia da Benidorm, la «Miami della Costa Blanca», dove si esibiscono abitualmente in uno degli spettacoli più seguiti della città. I due artisti porteranno sul ghiaccio il loro numero di verticalismo acrobatico – in gergo «mano a mano» – chiamato «Uomini d’Oro». Per l’esibizione gli acrobati saranno interamente dipinti d’oro, da qui il nome. A cucire fra loro le esibizioni, oltre all’onnipresente pista ghiacciata, varie parti di una cantante dal vivo e le esibizioni del clown.

Quello di Martini è stato, dieci anni fa, uno dei primi circhi senza animali in Italia: «Oggi non siamo gli unici a proporre questa formula – racconta –, ma quando nel 2015 mi sono staccato dalla mia famiglia, un circo di più di duecento unità con una tradizione lunga generazioni, non è stato semplice. Da allora abbiamo proposto diverse formule, dal circo del paranormale al “Magic show”, per arrivare al circo dell’acqua, ma rimanendo fedeli alla scelta di non includere animali. Adesso fortunatamente siamo una realtà solida e affermata e altri hanno seguito il nostro esempio».