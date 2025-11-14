Bergamo dedica un festival ai «polmoni verdi» della Terra

L’ottava edizione del Festival delle Foreste torna a Bergamo dal 13 al 28 novembre 2025 con un ricco calendario dedicato alla difesa e alla valorizzazione dei polmoni verdi del pianeta. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Montagna Italia con il supporto del Comune di Bergamo e numerosi partner istituzionali, propone appuntamenti gratuiti che spaziano dal cinema alla scienza, dalla poesia alla fotografia, fino alle attività sul territorio e alle piantumazioni partecipate.

Un progetto nato dal World Forum on Urban Forests della Fao

Il Festival nasce otto anni fa all’interno del World Forum on Urban Forests della FAO, con l’obiettivo di creare un appuntamento culturale capace di unire divulgazione, sostenibilità e valorizzazione ambientale. A Bergamo il progetto ha trovato un terreno fertile: un pubblico attento, un tessuto associativo attivo e una città impegnata nella costruzione di un modello urbano sempre più verde e resiliente.

La locandina del Festival delle Foreste

Cinema: nove film da cinque paesi

Il cuore del Festival resta il concorso cinematografico internazionale: oltre cento i film iscritti, nove quelli selezionati dalla giuria presieduta da Piero Carlesi e provenienti da Italia, Isole Salomon, Argentina, Usa e Danimarca. Opere che raccontano il destino delle foreste attraverso storie, testimonianze e urgenze climatiche, con uno sguardo che unisce denuncia e poesia visiva.

Fotografia e poesia: due concorsi per raccontare la natura

Accanto ai film, il Festival valorizza anche fotografia e poesia. Il concorso fotografico Foliage , con 39 partecipanti, raccoglie immagini che esplorano la magia dell’autunno. Il concorso poetico Boschi e Foreste dà voce a testi che evocano emozioni, paesaggi e riflessioni sulla responsabilità dell’uomo verso l’ambiente.

Paese ospite 2025: focus sul Panama

Come da tradizione, il Festival dedica un approfondimento a un Paese del Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi: nel 2025 protagonista sarà il Panama. Alla presenza del Console onorario Claudia Buccellati verranno proiettati due cortometraggi che raccontano le foreste e le comunità locali del Paese centroamericano.

Il Festival delle Foreste a Bergamo sino al 28 novembre

Anteprima al Castello di Padernello

L’anteprima del 16 novembre si svolgerà al Castello di Padernello. Una visita al Ponte San Vigilio di Giuliano Mauri, la proiezione del video Sui passi di Giuliano Mauri e il concerto «Jet d’Eau» costituiranno un pomeriggio dedicato al dialogo fra arte, natura e musica. Un evento pensato per avvicinare il pubblico alla poetica del grande artista lombardo.

Piantumazioni, natura e attività con le scuole

Durante tutto il Festival sono previste messe a dimora nei parchi della città, attività didattiche e piantumazioni con le scuole, molte delle quali organizzate grazie alla collaborazione con Ersaf, Legambiente, Rotaract e il Comune di Scanzorosciate. Tornano anche le «immersioni forestali», momenti guidati di rilassamento e connessione con il verde.

Convegni e incontri sul futuro delle città verdi

Il Festival delle Foreste a Bergamo sino al 28 novembre Il programma include numerosi convegni di carattere scientifico e culturale: tra questi, a Milano l’incontro sugli alberi monumentali della Lombardia; a Bergamo il convegno Piazze verdi, dedicato a clima, spazio urbano e città sostenibile, con interventi di esperti, urbanisti e ricercatori.

Premio Foreste 2025 a Tiziano Fratus

Il 21 novembre torna Innesti, la cerimonia che premia persone e realtà impegnate nella tutela del verde urbano. Il 22 novembre si svolgeranno le premiazioni dei concorsi cinematografico, fotografico e poetico, insieme alla consegna del Premio Foreste 2025 allo scrittore Tiziano Fratus, tra le voci più originali della cultura arborea contemporanea.

Un percorso diffuso tra cultura, natura e partecipazione

Il Festival si chiuderà il 23 novembre con Cammina Foreste Urbane, una camminata che

Il Festival delle Foreste a Bergamo sino al 28 novembre coinvolge cittadini, associazioni e famiglie. Concerti, laboratori, incontri e attività dedicate alla natura completano un programma che fa di Bergamo, ancora una volta, un laboratorio nazionale per la cultura ambientale e la cittadinanza attiva.

Il programma completo del Festival delle Foreste

Giovedì 13 novembre

11 | Alberi amici – messa a dimora partecipata con Scuola Bambin Gesù, Cte quartiere Carnovali, via Carpinoni, Bergamo

Venerdì 14 novembre

11 | Sala Galmozzi, Bergamo | Conferenza stampa

Domenica 16 novembre – Anteprima Festival

14.30 | Ritrovo al Castello di Padernello

15 | Passeggiata e visita al Ponte San Vigilio

16 | Saluti istituzionali e proiezione video Sui passi di Giuliano Mauri

16.20 | Concerto “Jet d’Eau”

Lunedì 17 novembre – Apertura Festival

9 | Parco della Trucca | Messa a dimora con ERSAF e studenti

21 | Auditorium Piazza Libertà | Proiezione film Paese Ospite + concerto MAGIS MILES

Martedì 18 novembre

9 | Parco Ovest, via Tobagi | Piantiamo una Food Forest con Rotaract

21 | Auditorium Piazza Libertà | Serata evento con PresaDiretta + film Medellin

Mercoledì 19 novembre

9 | Palazzo Brera, Milano | Convegno sugli alberi monumentali

13–14 | Parco Solari | Immersioni forestali

14.30 | Sala Consiglio Comunale | Convegno Piazze verdi

21 | Sala Galmozzi | Proiezione film in concorso

Giovedì 20 novembre

10.30 | Parco della Pace | Hibaki Jumoku

16.30 | Sala Galmozzi | Proiezione film in concorso

Venerdì 21 novembre – Giornata Nazionale dell’Albero

11 | Parco via Sardegna | Piantumazione con scuola Biffi

17 | Sala Consiglio | Cerimonia INNESTI

Sabato 22 novembre

16 | Sala Galmozzi | Cerimonia di premiazione + Premio Foreste 2025

14.30–17.30 | Parco Solari | Immersioni forestali e laboratori

Domenica 23 novembre

9.30 | Parco Olmi | Cammina Foreste Urbane

16.30 | Sala Piatti | Concerto Un Violoncello a Teatro

Lunedì 24 novembre

10.30 | Scanzorosciate | Messa a dimora di un melo

Mercoledì 26 novembre

13–14 | Parco Solari | Immersioni forestali

Giovedì 27 novembre

10 | Area verde via Newton–Colognola | Messa a dimora di 2000 piante

Venerdì 28 novembre